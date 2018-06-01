Москва, 1 июня, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 30 мая совещание с правительственными чиновниками и застройщиками, в ходе которого наметил постепенный отказ от долевого строительства жилья. Об этом со ссылкой на источники 1 июня пишут «Ведомости».

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

По сведениям издания, бизнесмены пытались добиться смягчения государственных требований в строительной сфере, однако получили «обратный результат» — с 2020 года государство может запретить продавать недостроенное жильё.

Также отмечается, что закон, принятый в 2017 году, предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года, но Владимир Путин потребовал сделать это раньше.

Напомним, поправки в закон о долевом строительстве жилья в РФ были внесены в 2017 году. Согласно изменениям нормативного акта, с 1 июля 2019 года застройщики смогут получать оплату на проданные квартиры лишь после того, как жильё будет сдано покупателям.

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