Вашингтон, 1 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В рейтинге наиболее популярных в США интернет-ресурсов общественный новостной и развлекательный сайт Reddit вытеснил из тройки лидеров социальную сеть Facebook. Об этом говорят данные исследовательской компании Alexa.

C_osett Facebook

Обошли по популярности Reddit такие интернет-гиганты, как видеохостинг Youtube и поисковая система Google. Следует отметить, что в глобальном рейтинге популярности Facеbook продолжает занимать третью строчку, в то время как Reddit расположен лишь на шестом месте.

Отметим, принадлежащая Amazon компания Alexa формирует свои рейтинги на основе изучения ежемесячного трафика интернет-ресурсов с учётом числа просмотренных пользователем страниц и средней посещаемости за день.

Читайте также: Компании Google и Apple просят удалить приложение Telegram из магазинов

Как сообщало ИА REGNUM, по версии журнала Forbes, самым ценным брендом в мире стала компания Apple. В 2018 году бренд оценивается в $182,8 млрд, что на 8% дороже, чем в 2017. Apple смогла увеличить долю квартальных доходов за счет продажи смартфонов в Китай.

Добавим, американский производитель электроники возглавляет рейтинг Forbes уже в восьмой раз. На втором месте — поисковый гигант Google, чья стоимость достигла в этом году $132,1 млрд.

Читайте также: И снова Apple? Forbes обнародовал рейтинг ценнейших мировых брендов