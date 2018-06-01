Москва, 1 июня, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые допускают оформление дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников ГИБДД (европротокол). В этом случае пострадавший может получить вдвое большую сумму компенсации — до 100 тысяч рублей во всех регионах России, говорится в федеральном законе.

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Поправки позволяют не вызывать ГИБДД, даже если у участников ДТП есть разногласия из-за обстоятельств происшествия. Правда, в этом случае потребуется, чтобы автомобиль был оснащён системой на основе ГЛОНАСС. С помощью нее, убеждены авторы поправки, участник аварии сможет передать информацию о ДТП в цифровую сеть ОСАГО.

Напомним, оформление компенсаций в соответствии с европротоколом требует, чтобы число автомобилей в аварии не превышало двух, при этом водители должны быть застрахованы по ОСАГО. Кроме того, должны отсутствовать пострадавшие и ущерб третьим лицам.

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