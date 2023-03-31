Москва, 1 июня, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю Международного дня защиты детей, сообщается на сайте Кремля.

Пабло Пикассо. Ребенок и голубь

В частности, в Кремле в торжественной обстановке президент вручит ордена «Родительская слава» многодетным родителям.

Также глава государства посетит Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Путину покажут новый современный корпус клиники.

Подробнее: Путин 1 июня наградит в Кремле многодетных родителей

Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню защиты детей парки Москвы подготовили развлекательные программы. 1 и 2 июня в 13 столичных парках пройдут бесплатные мероприятия к Международному дню защиты детей.

Читайте также: Парки Москвы подготовили программы ко Дню защиты детей

Развитие сюжета: Жители России назвали главные проблемы детства