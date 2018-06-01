Москва, 1 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня в России снижаются акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей за тонну) и дизельное топливо (на 2 тыс. рублей за тонну). В обмен на фискальные послабления руководители крупнейших нефтяных компаний пообещали вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку сдерживать цены на моторное топливо. Правда, нефтяники предупредили, что готовы пойти на это лишь на короткий срок, и что для стабилизации ситуации на топливном рынке нужны гораздо более решительные меры — вплоть до временного жесткого ограничения экспорта нефтепродуктов. Такой вывод можно сделать из слов представителей «Роснефти» и Российского топливного союза (РТС).

Бензин

Напомним, устойчивый рост цен на топливо в последние месяцы наблюдается во всех регионах России. Правительство проблемой озаботилось и объявило о намерении снизить акцизы. Только вот произошло это только сейчас, хотя Российский топливный союз, к примеру, о нестабильной ситуации на топливном рынке предупреждал регуляторов — Минтопэнерго и ФАС РФ — ещё в 2017 году. Ослабление рубля и рост мировых цен на нефть подогрели интерес производителей продавать больше топлива за рубеж.

«Базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах», — подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Как и вице-президент РТС Юрий Матвейко, в «Роснефти» тоже полагают, что бездействие регуляторов способствовало формированию того, что происходит сейчас на топливном рынке.

«На наш взгляд, регуляторы потеряли контроль над рынком нефтепродуктов, и та ситуация, которую мы наблюдаем, это как раз их бездействие либо слабое понимание», — заявлял ранее корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

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По его словам, одним только снижением акцизов положение дел не исправить — цена на бензин на автозаправках не снизится. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев по итогам вчерашнего совещания у Дмитрия Козака сказал о том же самом:

«Позиция «Роснефти» заключается в том, что текущие меры, в частности снижение акцизов, даже в среднесрочном периоде недостаточны. Нужны гораздо более решительные меры — вплоть до временного жесткого ограничения экспорта нефтепродуктов».

Напомним, окончательное решение о понижении акцизов на бензин было принято 31 мая на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака. Также правительство рассматривает вариант дополнительного снижения акцизов на топливо на 700 рублей за тонну с 1 июля 2018 года. Но инициативу снизить экспорт никто из людей государевых пока даже не комментирует.

Между тем вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов опасается, что в результате акцизного снижения из федерального бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей вместе с НДС, да и регионы понесут потери. Доля налогов в одном литре бензина составляет сейчас порядка 65%.