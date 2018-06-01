Москва, 1 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. В ходе американских торгов 31 мая цена на Brent повышалась до $79,16. Повышение цен на нефть после публикации данных минэнерго США было недолгим. Положительный эффект от сокращения запасов нефти в стране нивелировал новый виток торговых войн. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил 31 мая, что администрация американского президента приняла решение ввести с 1 июня пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Согласно данным минэнерго, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 3,620 млн баррелей, до 434,512 млн баррелей (прогноз был +450 тыс. баррелей). Запасы бензина повысились на 534 тыс. баррелей, до 234,431 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 634 тыс. баррелей, до 114,629 млн баррелей (прогноз был — 1,2 тыс. баррелей). Объем добычи нефти в США увеличился на 44 тыс. баррелей в день, до 10,77 млн баррелей в день.

Торги по двум эталонным маркам нефти завершились 31 мая разнонаправленно. Баррель Brent незначительно подорожал, тогда как WTI подешевел на 1,75%. Сегодня, 1 июня, на торгах в Азии стоимость Brent снизилась на 0,46%, до $77,38. Увеличение запасов нефтепродуктов и добычи нефти в США, неопределенноcть в отношении планов ОПЕК по добыче будут сдерживать котировки от роста. Сегодня, скорее всего, будет наблюдаться снижение цен в район $75,55.

Напомним, 31 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,11%, до $77,59 за баррель, WTI понизилась на 1,75%, до $67,04 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $74,80 за баррель.

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