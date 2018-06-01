Якутск, 1 июня, 2018, 06:54 — ИА Регнум. У Якутии сегодня есть уникальная возможность перезапустить не только систему власти в республике (и государственной, и муниципальной), но и значительно повысить её качество. Такое мнение высказал депутат Госсобрания региона Владимир Фёдоров, комментируя последствия досрочной отставки главы Якутии Егора Борисова в виде грядущих выборов главы региона, его столицы, а также депутатов гордумы Якутска и Госсобрания республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Досрочная отставка Егора Борисова с поста главы республики запустила целую цепочку политических событий, которые в итоге обернутся «букетом» выборов в сентябре этого года. Всё это запросто может обернуться жестоким бескомпромиссным «рубиловом», но я лично вижу здесь нечто большее. Настало время народной консолидации. И я не говорю о том, чтобы всем объединиться и поддержать какого-то отдельного кандидата — тут каждый должен решать для себя самостоятельно. Я говорю о консолидации принципов», — пояснил Владимир Фёдоров.

Он обратился к участникам выборов с просьбой не вести их как войну и не превращать в поле битвы политтехнологов и их штабов. По мнению депутата, это должно быть состязание достойных, из которых народ должен выбрать лучших.

«Сколько можно выбирать себе власть, роясь в грязи? Считаю, что всем, кто пойдет на выборы — не важно, Ил тумэн, городской думы, мэра или главы республики — необходимо приложить максимум усилий, чтобы кампании прошли цивилизованно, чисто и достойно. Мы должны дать народу власть, на которую у него не будет аллергии», — уверен депутат.

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Он призвал представителей власти отказаться от использования административного ресурса для продвижения и проталкивания своих кандидатов.

«Вместо того, чтобы проводить к креслам и мандатам будущих лоббистов, у которых на первом месте — лояльность по отношению к власти — надо позволить гражданам Якутии выбрать достойных людей. Необходимо отказаться от принудиловки в бюджетных организациях. Потребовать от ТИКов и УИКов честной и чистой работы, запретить использовать «карусели», массовое досрочное голосование и иные «относительно законные» методы продвижения «своих». Хватит устраивать войнушки в округах, разводить интриги, вести аппаратные игры, покупать лояльность людей, давить трудовые коллективы!» — также призвал Владимир Фёдоров.

Ему хочется, чтобы в результате масштабных выборов в республике появилась власть, которая, наконец, будет озабочена не политическим выживанием, а решением проблем, и жить настоящим днём вместо вечного ожидания грядущих перемен, перестановок, выборов.

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«Что толку в наших предвыборных буклетах «про великую республику», когда у нас 19% населения за чертой бедности? Хватит уже собираться изменить жизнь к лучшему, пора это делать. Мы сейчас действительно можем реализовать этот прекрасный шанс избавиться от вечного противостояния «народ — власть». Получить качественно новую, достойную уважения власть в Якутии — как государственную, так и муниципальную. Власть, которая будет продуктом не политических технологий и аппаратных усилий, а общественного консенсуса и, наконец, сможет консолидировать наше расколотое и разрушенное общество. Когда даже чье-то поражение не будет поводом для злословия и рефлексии. Важно ведь не захватить побольше кресел, а обеспечить представительство интересов всех якутян — независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются. Пора перестать искать врагов среди друг друга, а сосредоточиться на реальных врагах Якутии и ее жителей — нашей бедности, коррупции в органах власти, социальной несправедливости, некомфортных условиях проживания людей», — подытожил Владимир Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая глава Якутии Егор Борисов подал в отставку. Вместо него руководить республикой с приставкой врио до выборов 9 сентября будет ранее работавший мэром Якутска Айсен Николаев. Таким образом, помимо главы региона, депутатов Госсобрания и гордумы Якутска, жителям республики придётся выбирать также главу её столицы.

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Владимиру Фёдорову прочат место мэра Якутска. Сам он заявил, что готов баллотироваться и работать на благо города, но говорить о выдвижении пока рано: выборы ещё не назначены.