Москва, 1 июня, 2018, 01:34 — ИА Регнум. Происхождение своих доходов, указанных в декларации за 2017 год, объяснил Никита Михалков.

Mil.ru Никита Михалков

«Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов», — заявил режиссер.

Также Михалков подчеркнул, что является наследником Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков заявил, что его дети и внуки работают и учатся в России, а не за рубежом.