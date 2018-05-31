«Это путь к войне» — Макрон возмущен пошлинами США против ЕС
Париж, 31 мая, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал введение пошлин на ввоз стали и алюминия из ЕС в США незаконным решением, которое приведет к войне, 31 мая передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
«Это решение не только незаконно, оно во многих отношениях является ошибкой… Экономический национализм — это путь к войне», — заявил Макрон журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил о прекращении «заморозки» ввозных пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Мексики и Канады. Тарифы вступят в силу 1 июня.
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