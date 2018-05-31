Брюссель, 31 мая, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Россия обратилась в НАТО с просьбой повлиять на Украину и изменить нормы закона «Об образовании», который ущемляет права национальных меньшинств. Просьба прозвучала 31 мая во время встречи Совета Россия-НАТО в Брюсселе, сообщило издание «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом, Россия поддержала Венгрию, которая попросила Альянс пересмотреть программы поддержки Украины, а также заблокировала министерские встречи Совета Украина-НАТО.

Напомним, принятый Украиной закон «Об образовании» фактически лишил граждан страны возможности получать образование на любом другом языке, кроме украинского. Это вызвало возмущение практически всех сопредельных стран, включая Россию.

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