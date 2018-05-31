Скопье, 31 мая, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Президент Македонии Георге Иванов выступил против переименования бывшей югославской республики, 31 мая передает агентство Associated Press.

Карта-флаг Македонии

Согласно заявлению президента, он не поддержит переименование, о котором договорились правительства Македонии и Греции, если оно будет подразумевать изменение конституции и то, какое название должно употребляться внутри страны.

Напомним, в конце 2017 года правительство Македонии согласилось на переименование страны, которого Греция добивается более 25 лет. Переговоры о названии между МИДами двух стран официально завершились 28 мая.

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