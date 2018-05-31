Москва, 31 мая, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Попытка инсценировки смерти журналиста Аркадия Бабченко является наглядной демонстрацией того, сколь сильно упал уровень профессионализма украинских спецслужб. Об этом 31 мая заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Пришли, извините меня, селюки. Вот руководитель СБУ Василий Грицак — водитель, по-моему, в ровенском управлении СБУ, возил столы, поляны накрывал, обслуживал высокопоставленных представителей СБУ, приезжающих из Киева. И вот в силу политической конъюнктуры он вознёсся и после майдана, будучи близок к Порошенко, возглавил Службу безопасности Украины», — заявил Коротченко.

По его словам, силовые органы Украины подверглись жёсткой чистке от профессионалов после майдана, что обеспечило «социальный лифт» для наиболее активных сторонников новой власти.

«КГБ Украинской ССР, его разведывательный и контрразведывательный аппарат котировался в системе госбезопасности Советского Союза. Это были украинские чекисты с большой буквы! Профессионалы вычищены, а там были хорошие профессионалы», — заявил эксперт.

«Мы говорим не про идеологию, мы говорим про качества, которые должны быть присущи любой спецслужбе — профессионализм. К сожалению, сегодня СБУ — это профессиональная деградация контрразведки Украины. Если даже американцы вынуждены разместить целый этаж — почему? Чтобы хоть как-то подтягивать оперативный уровень СБУ — не получается!» — заключил он.

29 мая правоохранительные органы Украины сообщили об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. В то же день СБУ объявила о задержании подозреваемого в организации преступления, однако 30 мая неожиданно выяснилось, что Бабченко жив.

После этого в Киеве начали утверждать, что инсценировка потребовалась, чтобы установить заказчика убийства из России. При этом глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что убийцы был нанят якобы по заказу российских спецслужб. По его словам, человек, который должен был совершить убийство Бабченко, «был частью оперативной комбинации» и является бывшим участником АТО.

Большинство спецслужб других стран не оценили проведенную «спецоперацию» и заявили о недопустимости распространения подобной дезинформации.