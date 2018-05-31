Москва, 31 мая, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации с 1 июня снижает акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. Такое решение было окончательно принято сегодня, 31 мая, на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака, сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания.

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Стоит отметить, что такое решение было анонсировано заранее и ожидаемо. При этом эксперты указывают, что подобное снижение не приведет к остановке роста или даже снижению цен на топливо в России.

При этом участник совещания отметил, что правительство рассматривает вариант дополнительного снижения акцизов на топливо на 700 рублей за тонну с 1 июля 2018 года.

Напомним, цены на топливо в России растут с начала года. В апреле производители подняли цены на топливо на 13% по сравнению с мартом. К концу мая стоимость литра бензина Аи-92 превысила 41 рубль за литр, Аи-95 стоит порядка 44 рублей, Аи-98 — 49 рублей, дизельное топливо — почти 44 рубля.

Эксперты отмечают, что рост цен на топливо связан прежде всего с отсутствием государственного регулирования цен на этот вид товара, а также с стремлением производителей продавать больше топлива за рубеж.