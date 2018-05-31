Ереван, 31 мая, 2018, 19:32 — ИА Регнум. С 1 июня около 80% Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз вступит в силу. Об этом сегодня, 31 мая, сказал замминистра иностранных дел Армении Армен Папикян.

president.am Бывший глава МИД Армении Эдвард Налбандян и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подписывают Соглашение

По его словам, в рамках соглашения с 2017 по 2020 год Евросоюз предоставит Армении грант на сумму около 176 млн евро. По словам Папикяна, данная сумма предусмотрена для осуществления реформ в стране в различных сферах. В течение 2018 года ЕС выделит Армении грант на сумму 36 млн евро. По словам замминистра, есть возможность увеличить эту сумму в случае применения принципа «большее для большего».

В то же время Папикян заметил, что предполагать, что со 2 июня в жизни граждан Армении произойдут кардинальные перемены, как минимум наивно.

Это продолжительный процесс. Я надеюсь, что те обязательства, которые взяли на себя стороны, будут воплощены в жизнь», — заметил замминистра.

Он также напомнил, что уже три страны-члены ЕС (страны Прибалтики) ратифицировали данное соглашение. Для полного вступления в силу документ должны утвердить все страны ЕС.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Документ подписали глава МИД Армении Эдвард Налбандян и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Документ регулирует двусторонние отношение в политической, экономической и торговой сферах, отметил замминистра. Отдельная часть текста соглашения касается мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, где подтверждается позиция ЕС по содействию усилиям Минской группы ОБСЕ. Соглашение предполагает также гармонизацию законодательного поля Армении с европейским.

Согласно официальной позиции Еревана, положения соглашения не противоречат обязательствам Армении в рамках иных международных структур и регулируют диалог между Арменией и ЕС в политической и экономической сферах, отраслевое сотрудничество и торговые отношения. Документ вступит в силу после его ратификации всеми странами ЕС. Кроме прочего, действие соглашения будет способствовать упрощению процесса переговоров с ЕС по либерализации визового режима с Арменией.

Также в Ереване ждут плана Евросоюза по либерализации визового режима.

Президент Армении Армен Саркисян подписал 19 апреля закон о ратификации соглашения «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии». Соглашение было ратифицировано парламентом Армении 11 апреля.

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