Берлин, 31 мая, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас призвал страны ЕС объединиться в ответ на агрессивную торговую политику президента США Дональда Трампа, 31 мая передает агентство Reuters.

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«Нашим ответом на «America First» может быть только «Europe United», — сказано в заявлении главы МИД Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая министр торговли США Уилбур Росс подтвердил предстоящую «разморозку» ввозных пошлин на сталь и алюминий, введение которых было ранее приостановлено Трампом для ЕС, Мексики и Канады.

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