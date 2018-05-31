Лима, 31 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Нападающий сборной Перу по футболу Паоло Герреро, являющийся лучшим бомбардиром в истории команды, сможет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает портал Inside The Games.

Sorodorin Паоло Герреро

По информации издания, швейцарский суд принял решение о приостановке дисквалификации игрока до момента рассмотрения его жалобы.

Напомним, в декабре 2017 года ФИФА дисквалифицировала Герреро на один год из-за положительной допинг-пробы. Впоследствии наказание было сокращено до полугода. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS), который удовлетворил апелляцию и увеличил срок дисквалификации футболиста до 14 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитаны сборных Франции, Австралии и Дании попросили ФИФА разрешить Герреро сыграть на чемпионате мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Перу сыграет с командами Франции, Дании и Австралии.