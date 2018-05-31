Бишкек, 31 мая, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В киргизском озере Иссык-Куль предельная концентрация йода, фенола и нефтепродуктов превышает норму в пять раз, сообщает 31 мая издание 24kg со ссылкой на организацию «Экосоюз».

Paranormal-news.ru Озеро Иссык-Куль

Экологи отмечают, что высокий уровень этих веществ может привести к гибели живых организмов в озере. Однако в Госэкологии Киргизии заявили, что Иссык-Куль является одним из самых чистых озёр в мире.

Глава экологического ведомства Абдыкалык Рустамов добавил, что за последние два года было сделано около одной тысячи анализов воды. Все исследования говорят о соответствии качества воды всем нормам.

Ранее экологи отмечали опасность, которую представляет для озера Иссык-Куль нефтяное пятно, образовавшееся в результате повреждения изношенных труб на нефтебазе города Балыкчи. Пятно постепенно приближается к воде.

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