Париж, 31 мая, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о возможности торговой войны с США в случае, если Дональд Трамп решится на введение пошлин против Европейского союза, 31 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп-миротворец

«Это зависит только от властей США — хотят ли они вступить в торговый конфликт со своим крупнейшим партнером в Европе», — заявил Ле Мэр после переговоров с министром торговли США Уилбуром Россом в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 мая Уилбур Росс уже заявил, что Трамп не боится «эскалации» торговых споров и готов реагировать на «ответный удар» ЕС.

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