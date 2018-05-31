Москва, 31 мая, 2018, 16:11 — ИА Регнум. «Единая Россия» просит правительство РФ рассмотреть предложение о запуске специального федерального проекта по ремонту и модернизации устаревшей инфраструктуры в студенческих общежитиях, учебных корпусах, школах, детских садах. Об этом заявила координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», член Президиума Генсовета партии Алена Аршинова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Пожарный шланг

«Мною было направлено обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть наше предложение о создании и реализации нового специального федерального проекта по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования в целом, который должен предусматривать ремонт студенческих общежитий, учебных корпусов, школ, детских садов», — заявила координатор партпроекта.

Она напомнила, что проведенный в апреле и мае партией и МЧС России мониторинг соблюдения норм пожарной безопасности в более чем 14 тыс. образовательных учреждений по всей стране выявил более 20 тыс. нарушений. При этом многие из них оказались связаны с высоким износом инфраструктуры.

«Это ещё раз подтверждает высокую актуальность предложения подойти к проблеме ремонта старой инфраструктуры в сфере образования комплексно», — заявила Аршинова.

По ее словам, ситуация с многочисленными нарушениями соблюдения норм пожарной безопасности в школах, вузах, общежитиях не меняется из года в год. «Такой проект стал бы очень важным дополнением к уже реализуемым проектам по строительству новых школ и детских садов. Со своей стороны партийный проект «Новая школа» готов принять активное участие в работе по модернизации образовательной инфраструктуры, повышению её безопасности, в том числе в рамках подготовки совместно с Правительством России проекта по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования», — заключила Аршинова.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.