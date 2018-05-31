Рим, 31 мая, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Итальянская газета Avvenire (входит в топ-10 влиятельных итальянских СМИ) опубликовала большую аналитическую статью, в которой рассказывается о «связях» между победителем итальянских выборов, лидером «Лиги» Маттео Сальвини, Владимиром Путиным и «Единой Россией».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В статье делается предположение, что нынешний итальянский правительственный кризис (победители выборов не могут согласовать с президентом отдельные кандидатуры — прим.) инспирирован желанием Путина «ослабить» Европу, а Сальвини якобы выступает в качестве орудия для достижения этой цели через создание политического хаоса.

Первая часть статьи представляет собой подробную подводку к объяснению связи между Сальвини и «Единой Россией». Упоминается годичной давности поездка в Москву, встреча с Сергеем Железняком и подписание документа о сотрудничестве между партиями. (Даже в статье будут описаны и иные, также представляющиеся автору подозрительными контакты политиков от победивших итальянских партий с русскими).

Подробно перечислив оговоренные сферы взаимодействия «Лиги» и «Единой России» (семинары, конференции и «даже» обмен законотворческим опытом), автор статьи Эудженио Фатиганте вскользь упоминает о версии, согласно которой Путин прямо финансирует Сальвини; отмечено, что Сальвини это опровергает, и тут же на всякий случай добавлено, что экономическая ситуация у партии сложная.

Далее автор задается вопросом, в чем же цель этого союза. И дает голос одному «аналитику» — Ноне Михелидзе из Института международных отношений. Она утверждает, что целью Путина является не выход Италии из ЕС, а создание хаоса и неуправляемости для повышения влиятельности тех политических сил, которые выступают за меньшее влияние ЕС на итальянские дела. Это высказывание, чего не скрывает и автор статьи, сделано Михелидзе полтора года назад.

Подменив таким образом аналитику одним несвежим высказыванием одного комментатора, автор делает предположение, что именно этот сценарий — создание беспорядка — сейчас и реализуется. И возможное ослабление евро — это «лучший путь для ослабления Европы до самого основания». Россия, «наказанная санкциями ЕС», якобы видит в этом свою приоритетную задачу. А обе партии — победительницы итальянских выборов, как известно, выступают за снятие эмбарго против России, потому что оно вредит итальянскому бизнесу.

«Но есть опасения не только по экономическим аспектам», продолжает автор. (Снятие санкций каким-то образом попало в категорию опасений). Опасение у него также вызывает и возможное влияние русских мистификаций на итальянские выборы. По всей видимости, речь идет об опасении выхода регионов из Италии, потому что в качестве примера приводится референдум в Каталонии и «данные журналистских расследований», согласно которым 80% записей в Twitter в поддержку каталонской независимости было сделано с русских аккаунтов.

И буквально в следующем предложении автор отмечает: «Есть те, кто помнят, что должно возобладать наше ориентирование на США. По той простой причине, что объем торговли с США у Италии в 10 раз больше, чем был с Россией до введения санкций».

Автор не считает нужным доказывать ни связь между Сальвини и Путиным, ни намерение Путина «ослаблять Европу», ни вред для Италии от этого якобы желанного ослабления. Никак не доказана польза санкций для Италии и, разумеется, не дано слово другой стороне. Но у читателя должно сложиться такое впечатление, что победителем парламентских выборов управляют некие темные силы, которые хотят сделать Италию слабой и дезорганизованной. И поэтому «нужно ориентироваться на Америку».

И если для вас осталось непонятным, к чему в этой статье были Сергей Железняк и «Единая Россия», — не переживайте. Итальянским читателям об этом тоже никто не сообщил.