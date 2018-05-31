Москва, 31 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Орден «Родительская слава» получат в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина родители многодетных семей. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Отмечается, что в церемонии награждения примут участие родители из Москвы, Ставропольского края, Калининградской и Курганской областей, республик Адыгея, Хакасия, Якутия и Мордовия. Также глава государства 1 июня, в День защиты детей, посетит Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где осмотрит новый корпус клиники.

Напомним, орден «Родительская слава» был учрежден указом президента РФ Дмитрия Медведева от 13 мая 2008 года. Высокая государственная награда вручается родителям или усыновителям, воспитывающим семь и более родных или приёмных детей.