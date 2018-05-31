Москва, 31 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия объявили, что будет рассмотрен вопрос о повышении объемов добычи нефти на заседании ОПЕК в июне 2018 года. ОПЕК рассматривает повышение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, дабы компенсировать нехватку предложения Ирана и Венесуэлы, завил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Артем Шестопалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«После этих новостей нефтяные фьючерсы продемонстрировали самое сильное недельное снижение за последнее время. От цены $80 за один баррель нефть марки Brent упала до уровня $75 за один баррель», — отметил эксперт.

31 мая цены на нефть снижаются из-за роста недельных запасов сырья в США. По данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей, когда аналитики предрекали снижение на 525 тыс. баррелей. Также внимание инвесторов притягивает статистика EIA, выходящая 31 мая вечером и число буровых установок в США, которая выйдет завтра 1 июня в 20:00 по мск.

«Рассмотрев с технической стороны график нефтяных фьючерсов марки Brent, можно наблюдать, что цена достигла психологического уровня $77,80, который поддерживал цену на промежутке $77,80−80 за баррель, и отбилась от него, создав нисходящую тенденцию. В краткосрочной перспективе возможно снижение цен на нефть и движение в коридоре $75−77 за баррель», — считает Шестопалов.

Читайте также: Нефть определилась с диапазоном до заседания ОПЕК