Москва, 24 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, вступил в силу закон, направленный на защиту валютных заемщиков, сообщает ИА REGNUM. Банки обязаны информировать заемщиков, берущих кредиты в иностранной валюте, о рисках, связанных с изменением валютных курсов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Предупреждение крупными буквами должно быть прописано на первой странице договора кредитования. В случае несоблюдения банком этого требования к нему могут быть применены штрафные санкции, предусмотренные законом о потребительском кредитовании.

Вместе с тем в России отмечается рост ипотечных кредитов. Так, только в апреле 2018 года предварительная сумма выданных кредитов на приобретение жилья приблизилась к 250 млрд рублей.

На фоне снижения ставок совокупная сумма задолженности по индивидуальным жилищным кредитам, по данным ЦБ, увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 трлн рублей по состоянию на 1 апреля. За год она увеличилась на 19,2% против 11% годом ранее. Доля задолженности по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте, в общем объеме долгов по ИЖК снизилась до 0,7%.