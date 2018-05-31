Москва, 31 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжит заниматься проблемами регионов страны, заявил 31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Представитель Кремля отметил, что глава государства сегодня, 31 мая, занимается региональной проблематикой.

«Он (Путин) сегодня встречается с Никитиным (Андрей Никитин — губернатор Новгородской области)», — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента страны отрицательно ответил на вопрос, ожидаются ли кадровые решения в регионах, как это было в предыдущие дни.

Напомним, 29 мая Владимир Путин назначил Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, глава государства назначил врио губернаторов Якутии, Алтайского края, а также Тюменской, Магаданской и Амурской областей.

Читайте также: СМИ узнали о кадровых перестановках в администрации президента