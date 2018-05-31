Ташкент, 31 мая, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Строительство АЭС в Узбекистане потребует до 10 тыс. высококвалифицированных специалистов, а также 1,5−1,6 тыс. человек для последующей эксплуатации станции, заявил директор госкорпорации «Росатома» Сергей Лихачёв. Об этом 31 мая сообщает «Sputnik Узбекистан».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Глава «Росатома» отметил, что во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждался вопрос подготовки квалифицированных кадров для создания атомной отрасли. Лихачев добавил, что строительство АЭС потребует многократного увеличения числа специалистов и развития целого ряда сопутствующих отраслей.

Напомним, 30 мая Лихачев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Основной темой для переговоров стало строительство атомной электростанции и подготовка кадров.