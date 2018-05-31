Тель-Авив, Израиль, 31 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Бывший глава израильской разведки Тамир Пардо заявил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху готовил нападение на Иран в 2011 году, сообщает 31 мая Associated Press.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Пардо подчеркнул, что приказ, отданный военнослужащим для подготовки агрессии, не был учебной тренировкой. Тель-Авив планировал в течение 15 дней совершить нападение, которое тем не менее не состоялось.

Напомним, в 2011 году во многих государствах Ближнего Востока начались массовые акции протеста, получившие название «Арабская весна». Многие эксперты утверждали, что после свержения власти в таких государствах как Ливия и Сирия черед наступит и за Ираном.