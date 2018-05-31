Москва, 31 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Выполнить обещание удерживать цены на бензин, данное руководителями российских нефтяных компаний в ходе экстренного совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, будет не так-то просто. Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что если в течении ближайшего месяца не произойдёт насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, то биржевые цены на бензин могут вырасти ещё на пять тысяч рублей за тонну.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Цена моторного топлива в России значительно выросла

«Потому что на сегодняшний день на экспорт всё равно интереснее отправлять, чем продавать на внутреннем российском рынке», — пояснил эксперт.

Свои предложения по решению проблемы резкого скачка цен на бензин и ГСМ Российский топливный союз направил Дмитрию Козаку. В письме, которое подписал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, помимо обстоятельного разъяснения ситуации с ценообразованием, говорится, в частности, о необходимости обеспечить профицитные насыщение внутреннего рынка моторного топлива, а также увеличить объем продаж топлива в ходе биржевых торгов.

Эксперты РТС полагают, что добиться этого можно либо путём реализации мер по снижению экспортного паритета (увеличение экспортных пошлин, снижение акцизов, укрепление курса рубля при росте мировых цен на нефть), либо (в краткосрочной перспективе) административным давлением на производителей.

С целью уменьшения их влияния на биржевые ценовые индикаторы (это сейчас достигается снижением предложения на биржевых торгах), в РТС предлагают согласиться с предложением ФАС РФ об увеличении нормативов продаж (до 15% — по бензину и 7,5% — по дизельному топливу), установленных совместным приказом ФАС РФ и Минэнерго РФ.

Напомним, о том, что нефтянники, в обмен на снижение фискальной нагрузки, пообещали вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку удерживать цены на бензин, сообщил 30 мая помощник вице-премьера Илья Джус. Но понять какие конкретно меры будут приняты правительством и будут ли они достаточно эффективными — сказать сложно.

Тем временем, цена литра бензина на автозаправках во многих регионах России перевалила уже за 40 рублей.

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