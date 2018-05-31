Ростов-на-Дону, 31 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. От взгляда ростовчан и гостей чемпионата мира по футболу 2018 года власти города-миллионника решили скрыть своё наплевательское отношение к историческому наследию. Так, на улице Большой Садовой баннером завесили гостиницу «Московскую», сообщает ИА REGNUM 31 мая.

Zubec.ru Картонный дом

Объект, расположенный напротив здания городской администрации, был построен в 1893—1896 годах по проекту архитектора Александра Померанцева при участии Николая Дурбаха. Гостиница уже много лет не функционирует и постепенно превращается в руины, несмотря на то, что здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, то, что город-миллионник превращается в «потёмкинские деревни», отмечал в своём шоу известный телеведущий Иван Ургант. Он высмеял натянутые баннеры с изображением счастливых ростовчан. Таким образом за полотнищем собственник здания решил скрыть неоконченный ремонт здания на проспекте Шолохова.