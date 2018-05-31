Волгоград, 31 мая, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В июне 2018 года в Волгограде будет на четыре выходных дня больше. Администрация города рекомендовала освободить чиновников от работы 18, 22, 25 и 28 июня, когда в городе пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Соответствующее постановление 31 мая опубликовала администрация Волгограда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Такое решение принято для создания в городе комфортных условий для посещения матчей, а также для снижения нагрузки на общественный транспорт.

«Установить 18, 22, 25 и 28 июня 2018 г. работникам администрации Волгограда, ее отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений выходные дни с сохранением за работниками денежного содержания (заработной платы) за июнь 2018 г.», — постановила администрация.

Руководителям муниципальных учреждений рекомендовано объявить эти дни выходными.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года примут 11 российских городов, в том числе и Волгоград. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля. В Волгограде 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня — Нигерии и Исландии, 25 июня — Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — Японии и Польши.