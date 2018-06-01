Вашингтон, 1 июня, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Американские усилия на рынке энергоносителей наталкиваются на проблемы удаленности от возможных потребителей и, следовательно, проигрыша по цене доставки. Как география, бывшая традиционным союзником США, стала их врагом, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Трубопроводная поставка углеводородов из США невозможна. А попытки возить сжиженный газ затруднены, несмотря на то, что из политических соображений Европа и Китай покупают незначительные объемы американского газа. Существенной роли эти продажи сыграть не могут, так как не в состоянии конкурировать с основными поставщиками как СПГ, так и тем более трубопроводного газа из России.

Да и на относительно новом рынке СПГ Россия вполне может побороться с традиционными его участниками и реализовать свое преимущество перед теми же Штатами. Что дает такую возможность и как она реализована уже сегодня?

Читайте подробности в статье: О том, как география бьёт по американской экономике

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