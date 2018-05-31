Москва, 31 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. По оценкам в ходе выполнения пакта о сокращении добычи ОПЕК и присоединившиеся производители нефти сняли с рынка порядка 500 млн баррелей нефти, но при этом американские нефтедобытчики нарастили объемы добычи на 400 млн баррелей. Таким образом, наравне с ростом цен произошло некоторое перераспределение доли рынка, что не может не беспокоить ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

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По его мнению, падение нефтяных цен после информации о возможном смягчении условий ограничения добычи ОПЕК+ спровоцировали резкие распродажи по основным эталонным сортам сырья. Цена североморской смеси Brent рухнула от $80 до уровня $74,80, стабилизировавшись к текущему моменту около 77,50.

«Таким образом, можно ожидать, что диапазон $75 — 80 станет определяющим до заседания ОПЕК в Вене 22 июня. Сегодня, 31 мая, в течение дня Brent будет торговаться в диапазоне $76,90 — $77,40, американский сорт WTI, вероятно, проведет день в границах $67,60-$68,00», — считает эксперт.

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