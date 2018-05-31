Москва, 31 мая, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Сдерживание цен на бензин в обмен на фискальные послабления, обещанное вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку руководителями крупнейших нефтяных компаний, не даёт полного представления о том, какие меры будут приняты правительством для стабилизации российского топливного рынка. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин. Неудержимый рост

«Во-первых, это был комментарий представителя Козака, а не самого Козака, а представители нефтяных компаний, у нас как обычно от комментариев отказываются. Простое заявление о том, что цены условно замерли — неоднозначный факт», — полагает эксперт.

Юрий Матвейко напомнил, что есть оптовые цены, а есть розничные:

«Автомобилисты, недовольные резким ростом литра бензина, видят только те цены, которые обозначены на АЗС. Поэтому когда заявляют, что цены должны остаться на прежнем уровне — непонятно о каких именно идёт речь. Но они в любом случае неконкурентные».

По словам Юрия Матвейко, ситуация сейчас такова, что оптовые цены стали выше розничных и если до 1 июля 2018 года не ограничить экспорт и не насытить внутренний рынок нефтепродуктами, обеспечив продажу их дополнительного объема с биржи в Санкт-Петербурге, то при неблагоприятном развитии экономической конъюнктуры возможны несколько вариантов развития событий:

«Если не случиться стабилизации на рынке нефти и рубль не окрепнет, то я думаю будут следующее: АЗС нефтяных компаний будут нормально работать, а частные начнут копить убытки и разоряться.

Либо другой момент — вместо топлива пятого класса, на АЗС сплошь и рядом будут продавать суррогатные виды нефтепродуктов, которые не соответствуют нормам технического регламента», — предположил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

По его словам, ситуация «очень тонкая» и одним заявлением о снижении акцизов на топливо её не спасти.

«Если мы действительно хотим стабилизировать рынок, подход к этой проблеме должен быть масштабным и комплексным», считает эксперт.

Напомним, ранее о том, что представители крупнейших нефтяных компаний на экстренном совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком пообещали стабилизацию розничных цен на бензин, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус. Однако какие конкретно будут приняты меры по снижению фискальной нагрузки для нефтяников озвучено не было.