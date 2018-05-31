Магадан, 31 мая, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обратился к представителям органов власти Колымы с просьбой поддерживать назначенного врио руководителя региона экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. С таким пожеланием полпред обратился, представляя его представителям областной администрации и депутатскому корпусу региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

Читайте также: «Начну со встреч»: врио главы Колымы Сергей Носов прибыл в Магадан

«Надеюсь на то, что вы все будете поддерживать Сергея Константиновича, один в поле не воин, — обратился Трутнев к чиновникам и депутатам. — Добиваться развития, процветания земли, на которой ты живешь, нужно только вместе. Обещаю, что тоже буду рядом, стараться делать все возможное для развития Магаданской области. Прошу вас также активно включаться в эти процессы. Мы знаем, что большинство из присутствующих в этом зале уже сегодня многое для этого делают».

Полпред президента в ДФО также подчеркнул, что Сергей Носов имеет большой опыт управления на самых разных должностях, а также энергию и желание работать.

Читайте также: Депутаты Нижнего Тагила отпустили своего мэра на Колыму

«Мы с Сергеем Константиновичем уже встречались, обсудили самые важные задачи», — отметил Юрий Трутнев.

Представлению врио главы Колымы предшествовало выражение благодарности за работу экс-губернатору региона Владимиру Печёному.

«Он искренне старался развивать Магаданскую область. Мы с ним вместе начали много проектов, связанных с энергообеспечением, созданием условий для запуска новых предприятий. Все эти проекты мы будем продолжать вместе с новым исполняющим обязанности губернатора, будем искать новые источники развития области», — заверил Юрий Трутнев.

Читайте также: Экс-глава Колымы Владимир Печёный: «Понимаю, что не всё получалось»

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Колымы сменилось 28 мая. В этот день экс-губернатор региона Владимир Печёный был отправлен в отставку указом президента РФ, а Сергей Носов, занимавший на тот момент должность мэра Нижнего Тагила, назначен на его место.