Пхеньян, 31 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Кореи Пхеньян, где встретился с лидером республики Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении МИД России в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«В Пхеньяне Сергея Лаврова принял председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 г. глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с главой МИД КНДР Ли Ён Хо в Москве. Дипломаты обсуждали денуклеаризацию Корейского полуострова и развитие двустороннего политического диалога Москвы и Пхеньяна.

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