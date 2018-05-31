Ереван, 31 мая, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию не могут протекать в атмосфере вражды. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в эфире телеканала «Армения».

Photolure Зограб Мнацаканян

Отвечая на вопрос о появившейся в соцсетях информации касательно продвижения азербайджанских ВС в нейтральной полосе на нахиджеванском направлении, министр отметил, что эти вопросы в центре внимания министерства обороны и МИД.

«Любое развитие, которое будет препятствовать переговорному процессу, неприемлемо. Это отрицательно скажется на переговорах. Этого следует избегать. Мы намерены продолжить участие в переговорах, намерены вести их для достижения мирного урегулирования, в рамках Минской группы ОБСЕ», — заявил министр.

По его словам, заявления из Баку не способствуют формированию мирной атмосферы. «Переговоры не могут протекать в атмосфере вражды», — заметил он.

На вопрос о том, обсуждается ли вопрос встречи Пашинян — Алиев, министр призвал не торопить события: «Я провел телефонные разговоры с разными официальными лицами, играющими непосредственную роль в этом процессе. Эти контакты продолжатся. Мы планомерными шагами продолжаем этот процесс. Непосредственные контакты будут, когда достигнем нужного момента. Я не говорю о месяцах, говорю о неделях».

По его словам, армянская сторона продолжит то, что делала до сих пор. «Мы говорили о продолжении, обеспечении стабильного мира путем мирных переговоров», — напомнил Мнацаканян.