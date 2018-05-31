Вашингтон, 31 мая, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Американская общественность добилась удаления видеоигры Active Shooter с сюжетом о нападении на школу из магазина Steam, сообщает немецкая вещательная компания N-TV 31 мая.

Цитата из т/с «Школа». Реж. Валерия Гай Германика. 2010. Россия Оружие в школе

Компьютерная игра, разработанная фирмой Revived Games, предлагает игроку выбрать одну из двух ролей: стать агрессором в школе или выступить в роли спецназовца, участвующего в операции по ликвидации стрелка.

Петицию против выпуска игры на портале Change.org за несколько дней подписали более 200 тыс. человек. Особенно жестко отреагировали на возмутительное «развлечение» родственники пострадавших при подобных инцидентах в США.

Продажи игры должны были начаться 6 июня. Стоимость игры в США составляла от $5 до $10.