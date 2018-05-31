Вашингтон, 31 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. По итогам торгов в четверг цена биткоина может закрепиться на уровне $7,5 тыс., об этом 31 мая свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Pxhere.com Биткоин

По состоянию на 8:32 мск, стоимость криптовалюты снизилась на 0,08% и достигла $7,507 тыс. Днем ранее цена на биткоин опускалась до $7,3 тыс.

Изменение цен на другие криптовалюты происходит разнонаправленно: Ethereum — подорожал на 0,32% и достиг $573,39, Ripple — подешевел на 1,26% до $0,611.

Ранее биткоин подешевел на фоне заявлений главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса, сообщивших об отсутствии перспектив у криптовалют.

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