Магас, 31 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Заявление муфтията Ингушетии об отлучении главы республики от мусульманской общины не способны никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в Ингушетии. Попытка ограничить взаимодействие власти с обществом — это проявление несдержанности отдельных представителей муфтията, которые, вместо того чтобы объединять народ, пытались внести раскол в общество. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе совещания с представителями органов власти и религиозными деятелями 30 мая.

Слон и моська. Иллюстрация к одноимённой басне И. А. Крылова

«Духовный лидер — это в первую очередь законопослушный гражданин. Он обязан быть честным, справедливым, неподкупным — прежде всего, по отношению к себе. Муфтият не может вести свою деятельность, выстраивая ее под личные параметры», — отметил Евкуров.

По его мнению, «Духовный центр мусульман РИ» в период священного месяца Рамадан должен был проявить сдержанность и миролюбие, а не распространять провокационные заявления. Присутствующие на совещании осудили действия муфтията, которые не способствуют консолидации в обществе, а наоборот, разобщают людей.

Читайте также: Власти Ингушетии: Муфтият вносит раскол и смуту в общество

Как сообщало ИА REGNUM, муфтият Ингушетии 27 мая принял постановление, которым глава республики Юнус-Бек Евкуров отрешается от мусульманской общины. Причиной такого решения стало то, что, по мнению религиозных лидеров, глава республики не соблюдает права жителей Ингушетии. Отречение подразумевает под собой отказ членов мусульманской общины от взаимодействия с отрешенным, пока он не попросит прощения у общины.