Дамаск, 31 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. США и их «марионетки» в Европе поддерживают террористов и затягивают вооруженный конфликт на территории Сирии. Об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Наши противники стараются отодвинуть от нас победу, — сказал Асад. — Главным образом это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наёмники в Сирии».

По его словам, противники официального Дамаска поддерживают террористические группировки, а также помогают членам незаконных вооруженных формирований «проникать в Сирию и чинить препятствия политическому процессу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент практически разгромлена в Сирии, однако члены НВФ продолжают совершать одиночные нападения и теракты.

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