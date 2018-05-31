Дамаск, 31 мая, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что без помощи из-за рубежа террористы не продержались бы против сирийской армии и одного года. Об этом сирийский лидер сообщил в интервью телеканалу RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

По словам Асада, каждое успешное наступление сирийской армии, каждая её победа и каждый освобождённый район «приближают к завершению конфликта».

«Я всегда говорил, что, если бы не вмешательство извне, нам потребовалось бы на это не больше года», — цитирует телеканал слова главы государства.

В то же время, по словам Асада, точные сроки завершения войны назвать сложно, хотя и ясно, что они становятся всё ближе.

Напомним, 30 мая в сирийских СМИ была опубликована информация о том, что США и их партнеры готовят в Сирии новые постановочные химические атаки. Источник в сирийском Национальном комитете по ликвидации химического оружия сообщил, что США задействуют в подготовке к акциям террористов, имеющим отношение к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Привлечены и боевики так называемых «Сирийских демократических сил» (СДС).

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