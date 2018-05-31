Москва, 31 мая, 2018, 08:52 — ИА Регнум. По мнению большинства жителей России, главными проблемами детства в стране являются подростковый алкоголизм и наркомания (37%) и низкий уровень жизни семей с детьми (34%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Василий Перов. Спящие дети. 1870

На третьем месте среди важных проблем детей в 2018 году, которые волнуют взрослых, стоит воспитание в детских садах и школах. Эту проблему отмечают 22% опрошенных. Причем обеспокоенность граждан воспитанием детей с 2016 года существенно выросла (13%). По детской и подростковой преступности и беспризорности фиксируются положительные изменения — с 38% до 8% и с 21% до 6% с 2009 по 2018 год.

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По мнению 44% граждан РФ защищать права детей должны защишать родители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники. 32% опрошенных считают, что защитой прав детей должны заниматься госорганы,

Опрос проведен 28−29 мая 2018 года среди граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что количество дел об усыновлении детей, находящихся на рассмотрении российских судов, сократилось. Также за три года сократилось число дел о лишении родительских прав: на 10%, или до 48 тыс.

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