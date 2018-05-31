Москва, 31 мая, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Специалисты ГИБДД подготовили план, в котором перечислены конкретные шаги по реализации Стратегии по безопасности движения до 2024 года, её в январе 2018 года утвердил Дмитрий Медведев. План был вынесен на общественное обсуждение, об этом 30 мая сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Согласно данному плану, в России будут работать над сокращением количества рекламных щитов, расположенных вдоль дорог, созданием алкозамков для автомобилей и оптимизацией скоростного режима в населённых пунктах.

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Документ также предусматривает следующее: в будущем в аптечках российских автомобилей появятся термоодеяла, увеличатся размеры штрафов для иностранных граждан, нарушающих правила. Также появятся штрафы за нелегальную выдачу медицинских справок. Итогом реализации плана должно стать уменьшение числа погибших на 100 тыс. населения с 13,4 до 4 человек.

Напомним, ранее ГИБДД сообщала, что в 2017 году на российских дорогах погибли 19 088 человек, ранения получили 215 374 человека. Всего было зарегистрировано 169 432 дорожно-транспортных происшествия.