Москва, 31 мая, 2018, 08:36 — ИА Регнум. «Нафтогаз» Украины начал процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража с ареста акций проектных компаний «Северных потоков» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты. Петр Порошенко

Обе компании зарегистрированы в швейцарском кантоне Цуг. Украинская компания утверждает, что в отношении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже приняты меры местными судами, однако, какие именно, — не уточняется. «Газпром» владеет 51% в Nord Stream AG и 100% в Nord Stream 2 AG.

Представитель Nord Stream 2 AG пояснил газете «Коммерсантъ», что 29 мая компания получила уведомление о наложении обеспечительных мер. По мнению компании-оператора проекта, на строительстве «Северного потока-2» это не скажется. Арест акций (по формулировке «Нафтогаза») означает, что «Газпром» не сможет отчуждать свои доли в этих компаниях, считает эксперт издания — управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

Операционной деятельности и счетам компании эта мера не повредит, уточнил Пахомов, поскольку дочерние структуры не могут отвечать своим имуществом по долгам материнской компании. Кроме того, не должны быть ущемлены интересы других акционеров Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Так, в компании Nord Stream по 15,5% акций принадлежат Uniper и Wintershall, и по 9% — Gasunie и Engie.

Чтобы сменился владелец акций, требуется решение суда. Кроме того, акции уже находятся в залоге: акции компании Nord Stream — в рамках банковского проектного финансирования, а Nord Stream 2 — по кредитам финансирующих проект Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV.

Обеспечительные меры будут оспорены «Газпромом», пишет издание со ссылкой на источники в российской компании. Сейчас «Газпром» добивается отмены решений по контрактам на поставку и транзит газа в апелляционном суде Швеции, одновременно расторгая эти контракты в Стокгольмском арбитраже.

Эксперты сходятся во мнении, что это пока обеспечительная мера, поскольку для ареста акций, во-первых, требуется решение Апелляционного суда Стокгольма по обжалованию решения «Газпромом», и, во-вторых, прохождение стадии национального оспаривания (решение суда округа Свеа). По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, сейчас швейцарскими приставами исполняется приказ об обеспечительных мерах иска в Международном суде, а не приказ о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Иными словами, президент Украины Петр Порошенко поторопился заявить в своем Facebook о том, что взыскание $2,6 млрд началось. Скорее всего, украинский президент путает принудительное исполнение арбитражного решения с исполнением приказа компетентного государственного суда Швейцарии об обеспечительных мерах, который и исполняют швейцарские приставы, цитирует Захарова Life.

В целом решения Стокгольмского арбитража могут быть исполнены более чем в 150 странах мира. По данным «Коммерсанта», «Нафтогаз» может попробовать арестовать акции проектной компании South Stream Transport B.V., зарегистрированной в Нидерландах.

100% акций проектной компании для морской части газопровода «Турецкий поток» владеет «Газпром». Кроме того, под угрозой ключевая трейдинговая структура «Газпрома» — Gazprom Marketing&Trading, зарегистрированная в Великобритании.

«Учитывая принципиальность спора, скорее всего, украинская сторона будет пытаться наложить арест на имущество «Газпрома» везде, где это возможно, а монополия — добиваться отмены наложения обеспечения по мере выдачи новых исполнительных листов», — заключает Пахомов.

Официального уведомления в компании «Газпром» не получали. Посольство России в Нидерландах заявило, что не располагает информацией о каких-либо действиях в отношении активов «Газпрома» в этой стране, сообщает ТАСС.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал решение Стокгольмского арбитража асимметричным и нарушающим баланс интересов сторон. В марте «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки и уведомил украинскую компанию о начале процедуры расторжения контрактов.