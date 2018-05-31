Москва, 31 мая, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Сбербанке не стали комментировать пропажу части денег на сумму €3 млн (около 200 млн рублей), изъятых следствием по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом 31 мая сообщает РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В соответствии с полученным комментарием, крупнейший российский банк не разглашает сведения об операциях клиентов. Клиентом в данном случае является Следственный комитет России, поэтому обращаться следует к его представителям, пояснили в Сбербанке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарченко задержали сентябре 2016 года по подозрению в получении им взятки в размере 7 млн рублей. Во время обыска в квартире полковника следователи обнаружили 9 млрд рублей. Изъятые средства были временно размещены в Сбербанке, однако 30 мая выяснилось, что часть средств бесследно исчезла со счетов.