Магадан, 31 мая, 2018, 06:22 — ИА Регнум. В четверг, 31 мая в Магадан прилетел назначенный 28 мая временно исполняющим обязанности главы Магаданской области экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Свою работу в должности руководителя региона он намерен начать со встреч и общения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ни кто Сергей Носов

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О своих планах Сергей Носов рассказал в коротком интервью телеканалу «Вести-Магадан». Своими главными задачами врио губернатора назвал привлечение инвестиций, развитие региона, снижение затрат, улучшение ситуации в коммунальной сфере.

«Эти проблемы стандартные для всей России, — пояснил Сергей Носов. — Где-то больше, где-то меньше, есть свои особенности. Поэтому сейчас уже планирую знакомиться с людьми, встречаться. Наверное, для уяснения ситуации надо на место выезжать, смотреть. Одно дело прочитать, а другое — выслушать людей, которые здесь работают, у которых есть опыт, квалифицированное мнение. Я думаю, это очень важно».

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Руководитель региона также отметил, что встречи и выезды намерен начать со следующей недели, они будут проходить в интенсивном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая губернатор Магаданской области Владимир Печёный ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона до выборов 9 сентября был назначен Сергей Носов, ранее являвшийся мэром города Нижний Тагил в Свердловской области. Горожане не хотели отпускать его в Магадан. В соцсетях местные жители под постами с хэштэгом #носовнеуходи выражают несогласие с его назначением и просят президента снова сделать его мэром Нижнего Тагила. Эту просьбу адресуют Владимиру Путину на прямую линию, которая состоится 7 июня.