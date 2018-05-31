Москва, 31 мая, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Криптоактивы не создают рисков для глобальной финансовой системы, говорится в опубликованном обзоре Центробанка России.

Криптовалюта

«Криптоактивы могли бы угрожать финансовой стабильности в случае дальнейшего роста рынка, масштабного вовлечения в него розничных и институциональных инвесторов, банков и прочих традиционных участников рынка, принятия криптоактивов в качестве распространенного средства платежа», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 30 мая курс криптовалюты Bitcoin вырос до $7,484 тыс.