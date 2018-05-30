Тбилиси, 30 мая, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В случае если бы выборы в парламент Грузии проходили 3 июня, то за правящую партию «Грузинская мечта» проголосовали бы 27% избирателей, сообщает 30 мая издание «Новости-Грузия» со ссылкой на данные социологического исследования Международного республиканского института США (IRI).

Флаг Грузии

Опрос общественного мнения проводился с 10 по 22 апреля. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек старше 18 лет. За партию «Единое национальное движение» готовы проголосовать 17% опрошенных, за «Движение за свободу — Европейская Грузия» — 7%, «Лейбористскую партию Грузии» — 5%, «Альянс патриотов Грузии» — 4%. За остальные партии менее 3%.

Отметим, в настоящее время правящий блок в парламенте Грузии состоит из 115 депутатов «Грузинской мечты» и одного — «Промышленность спасёт Грузию», что составляет 77,3% от общего числа депутатских мест. Три оппозиционные партии занимают 33 места в парламент (22,7%).