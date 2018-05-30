Тбилиси, 30 мая, 2018, 23:40 — ИА Регнум. В Грузии на шахте имени Миндели в Ткибули (район Имерети) в результате очередного происшествия пострадали два шахтера, сообщает 30 мая издание «Новости-Грузия» со ссылкой на представителя «Сакнахшири» («Грузуголь») Давида Робакидзе.

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По его словам, во время буровых работ произошел обвал породы, в результате чего каменно-угольная масса унесла рабочих с закрепленной части склона к его нижней части. Инцидент произошел две недели назад, однако СМИ узнали об этом только 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в одном из проходов шахты им. Миндели в Ткибули рухнул свод. В результате происшествия погибли шесть шахтеров. Правительство Грузии объявило 6 апреля днем траура.

За послание 11 месяцев на шахте погибли 11 человек. Профсоюзы угольщиков не раз призывали компанию обеспечить достойные условия труда и уровень заработной платы шахтерам.