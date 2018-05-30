Берлин, 30 мая, 2018, 22:08 — ИА Регнум. На прошедшем в Берлине «Саммите глобальных решений» американский экономист Джеффри Сакс встретился с федеральным канцлером Ангелой Меркель, передав Брюсселю вполне определенное послание: Вашингтон признает только силу. Мнением о том, каким образом Европа должна реагировать на вызовы со стороны США, эксперт поделился в интервью немецкому изданию Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

Соединенные Штаты готовы применить меры против европейских фирм в случае, если они продолжат вести свой бизнес в Иране. По мнению Сакса, Евросоюз должен незамедлительно отреагировать на подобные угрозы, иначе европейцы вовсе могут утратить контроль в этом вопросе.

«Соединенные Штаты не могут произвольно наказывать иностранные предприятия, это просто невозможно. Это нарушает международное право, правила ВТО, а также противоречит решению Совета Безопасности ООН по Ирану. Поэтому Евросоюз должен бороться против этого», — подчеркнул Сакс.

Напомним, что ЕС уже активизировал блокирующий статут, чтобы защитить свой бизнес от последствий санкции США против Ирана. В соответствии с ним европейские фирмы и предприятия даже имеют возможность получить компенсацию, в случае введения Вашингтоном штрафных санкций.

Однако, по мнению американского экономиста, этих мер недостаточно. «Выкручивание рук в вопросе санкций в отношении Ирана, а также падение Брюсселя на колени с тем, чтобы добиться исключения из новых импортных тарифов на сталь и алюминий, — это явно не достойный Европы вариант, — отмечает Сакс. — Агрессивная политика Трампа на деле является испытанием для ЕС, и он в любом случае должен этому противодействовать».

Так что же должна делать Европа? Для начал, Евросоюз должен игнорировать американские санкции и продолжать вести деловые отношения с Ираном, полагает эксперт.

«Если даже Соединенные Штаты и предпримут что-то против этого — и, поверьте мне, они на это не пойдут — то тогда Евросоюз должен будет поставить этот вопрос уже в ВТО, ООН, а также в Совете Безопасности. Ведь речь в данном случае идет о глобальном противостоянии. Совет Безопасности поддерживает Европу, Россия поддерживает Европу, и Китай поддерживает Европу», — говорит Сакс.

По мнению американского экономиста, Европе также следует переосмыслить и ситуацию с антироссийскими санкциями. «Для России введенные против нее санкции оказались болезненными, но все мы платим высокую цену за это, — обращает внимание эксперт. — Было бы мудрым шагом, если бы Брюссель и Москва обсудили вопрос о том, как в перспективе можно было бы вернуться к деловому сотрудничеству».

«Представление о том, что Россия — это ненавистный и злобный враг, с которым вообще невозможно разговаривать, неверно. НАТО и США совершили много ошибок, которые в итоге и привели к нынешней ситуации», — поделился Сакс своим мнением с Die Welt.

Одной из таких ошибок, по мнению эксперта, было предложение о членстве, которое НАТО сделало Грузии и Украине в 2008 году. И в настоящей ситуации для отношений было бы полезно «сделать пару шагов назад, затем спокойно подышать и начать друг с другом говорить», — заключает Сакс.