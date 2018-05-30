Душанбе, 30 мая, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт строительству в Душанбе Исламского института имени Абу Ханифа, сообщили 30 мая в пресс-службе главы государства.

Жан-Леон Жером. Молитва в Каире. 1865

Новое здание высшего исламского учебного заведения будет рассчитано на 1,5 тыс. студентов в смену. Стоимость строительства оценивается в 136 млн сомони ($15,1 млн).

Комплекс института будет состоять из пяти семиэтажных зданий. В трех зданиях будут располагаться учебные и административные корпусы, а в двух других — актовый и спортивный залы, столовая, общежитие и библиотека.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Эмомали Рахмон заявил, что около 400 граждан Таджикистана обучаются в религиозных учебных заведениях с экстремистской направленностью. Власти республики планируют вернуть их всех на родину.